PIZZIGONI A RFV, Corvino scout, Pradè più gestionale

Il giornalista Carlo Pizzigoni è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al vento" in occasione della gara che la Fiorentina affronterà domenica alle 15 contro il Lecce.

Ci può dare una valutazione sulle differenze tra Pradè e Corvino?

"Hanno due modi diversi, Corvino è più talent scout mentre Pradè è più gestionale ed è una cosa importante. Corvino ha avuto delle intuizioni calcistiche clamorose. Il Direttore Sportivo però non fa solo mercato, ma deve anche gestire quotidianamente".

Cosa ne pensa di questa Fiorentina?

"Dopo il percorso di Italiano, la società ha cercato di dare continuità a questo lavoro. La squadra si è rafforzata, la scelta del tecnico è interessante perché ha un'idea differente da Italiano. Palladino è interessante, ci sono tanti giocatori forti".

Secondo lei perché Beltran non riesce a trovare spazio?

"In Argentina ha fatto molto bene ma qui si è bloccato. Comincio anche io a dubitare, quest'anno è chiuso davanti e deve riciclarsi in un ruolo non suo. Inoltre c'è Gudmundsson e i minuti adesso sono sempre di meno. L'idea dell'attaccante di scorta non so fino a che punto gli entra come motivazione".

