PIN A RFV, Martinez Quarta sarà il miglior difensore viola

Social Club puntata del 22 11 2023

L'ex difensore gigliato Celeste Pin, negli studi di Radio FirenzeViola nel corso del "Social Club", si è così espresso su Lucas Martinez Quarta "Per quanto mi riguarda è un ottimo difensore, lui anticipa l'uomo, cosa che non fa quasi più nessuno in Italia. E in più è bravissimo a impostare. Purtroppo secondo me non percepisce il pericolo, spesso ha delle amnesie pericolose, ma vi dico che quest'anno lo vedo molto più attento e predisposto a intuire quello che sta accadendo. Ho sempre la convinzione che Quarta può diventare il più grande difensore della Fiorentina".

Passando al campionato, come vede la partita contro il Milan?

"Se c'è tutta questa paura mista a scaramanzia per il gol di Jovic io dico che allora Nzola farà doppietta...".

A San Siro non è da escludere l'innesto di Yerry Mina da titolare.

"Tutti gli allenatori vogliono essere messi in difficoltà nelle proprie scelte, se Mina sta bene può dare un apporto alla squadra. Ben venga la sua bella partita fatta all'estero così come il suo possibile innesto da titolare in maglia viola. Poi giocare una partita ti può far sempre tornare in forma anche psicologicamente".