PIN A RFV, Comuzzo-Ranieri un vanto. Kean di carattere

Fonte: ù

FirenzeViola.it

L'ex calciatore viola Celeste Pin, ospite della trasmissione Garrisca al Vento su Radio FirenzeViola, ha parlato così della Fiorentina: "La vittoria col Milan dà prestigio. Direi che è avvenuta tramite la crescita di diversi giocatori. La Fiorentina ha avuto più personalità e carattere nel giocare la partita. Questo deve essere il punto di partenza per le prossime partite. Per me hanno fatto molto bene Comuzzo e Ranieri, sono una coppia difensiva tutta italiana e questo deve essere un vanto, in Serie A non c'è una coppia così. Mi sono piaciuto perché hanno giocato l'uno per l'altro. Poi sul rigore Ranieri non poteva fare nulla. Mi sono piaciuti tanto, hanno dato molta personalità".

Su Kean: "Quando un attaccante sbaglia un rigore e lo vuole tirare a tutti i costi, di solito passano 15-20 minuti che non vedi mai la palla. Invece Kean ha reagito subito, è rimasto in partita. Abbiamo un centravanti di carattere, non si è abbattuto. Ha solo 24 anni ed erano tanti anni che mancava un centravanti così a Firenze".

Per l'intervento completo ascolta il podcast!