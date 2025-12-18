RFV Il CNB di Calamai: "Vanoli vuole coraggio ma non lo vedo: a Losanna una riscossa"

Nel suo consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così dell'avvicinamento alla sfida di questa sera di Conference League tra Losanna e Fiorentina: "Vanoli da quando è arrivato a Firenze riferendosi ai suoi giocatori ha spesso usato la parole coraggio. Coraggio nel tentare il colpo, nell'andare alla ricerca del gol e nel vivere i momenti della partita. Concetto giustissimo che sottoscrivo visto che uno dei problemi della squadra di quest'anno è riassumibile nelle difficoltà della squadra è la difficoltà nell'assumersi le iniziative. Poi però guardo la probabile formazione di stasera e mi viene da chiedermi, dov'è il coraggio di Vanoli? Siamo arrivati ad un punto complicatissimo, direi quasi di non ritorno.

Se neanche in Conference c'è la voglia di cambiare qualcosa negli uomini e negli schemi allora caro mister questo invocare coraggio diventa un modo per incitare gli altri ma non per dimostrare agli altri cosa si dovrebbe fare. Ci sono ancora delle ore prima del fischio d'inizio, per me la gara contro il Losanna deve dare un segnale di riscossa anche nelle scelte dell'allenatore. Vedremo se avrà il coraggio di farle":