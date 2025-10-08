Il CNB di Calamai: "Dodo, dove sei finito? Se vuoi davvero Firenze ritrova la tua allegria"

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè Nero Bollente", in onda durante "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, l'opinionista Luca Calamai si è espresso così riguardo al momento che sta attraversando Dodo: "Oltre a Gudmundsson e Fagioli vedo in difficoltà anche Dodo. Che anche se non è in difficoltà fisica, mi sembra un giocatore che non sta rendendo all'altezza. Non è un fenomeno, ma è travolgente quando prendi tutto di lui. Trascina la squadra, i tifosi, le sue accelerazioni. Per ora in campo abbiamo visto il professionista Dodo, non l'altro Dodo.

Quello che sinceramente ci piaceva di più. Si è rotto qualcosa? Problemi di contratto? Di questo ci interessa poco in questo stato di classifica. Una cosa è sicura: se Dodo ha voglia di continuare il suo percorso qua deve ritrovare la voglia di restare a Firenze e fare bene qua. Se Dodo invece rimarrà questo, a gennaio può finire sul mercato".

