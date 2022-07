PAISSAN (S.VITESE) A RFV, Detto subito sì ad ACF

L'allenatore della Sanvitese Loris Paissan, protagonista ieri dell'amichevole contro la Fiorentina, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola. Queste le sue parole: "L'anno scorso siamo stati ripescati e abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio ma alla fine siamo riusciti a salvarci senza neanche passare dai playout. La prossima stagione le squadre diventeranno 20, sarà un'annata molto lunga ma la società vuole perseguire il modello di valorizzare i giocatori del settore giovanile. Io sono d'accordo e sono onorato di portare avanti questo progetto con i giovani. Per noi è anomalo prepararci in questo periodo, comunque abbiamo impostato la preparazione da qualche giorno e ancora andiamo leggeri. La vera preparazione inizia il 25 di luglio".

Cosa pensa di Italiano?

"L'ho seguito e mi fa piacere incontrarlo. Ha fatto davvero molto bene ed è uno degli allenatori emergenti".

Come avete reagito alla richiesta della Fiorentina di giocare?

"Abbiamo reagito dicendo di sì subito. Non capitano spesso questi eventi per noi".