PAGOTTO A RFV, Alternanza mina la crescita dei portieri

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Angelo Pagotto a Radio FirenzeViola

"L'alternanza non porta da nessuna parte perché rischia di minare la crescita dei portieri. Un portiere dev'essere forte mentalmente ed è compito del preparatore far capire a chi non gioca che non si tratta di una sconfitta. Savorani ha un bagaglio di esperienza che gli permetterà gestire queste situazioni, tirando fuori il meglio sia da Terracciano che da Christensen". Parla così Angelo Pagotto, ex portiere di Serie A, nel corso del suo intervento durante "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola.

Per ascoltare in pieno le sue dichiarazioni, clicca qua sotto e ascolta il podcast: