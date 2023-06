PAGLIARI A RFV, Vi racconto la visita di ieri al Viola Park

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Silvio Pagliari a Radio Firenze Viola

All'indomani della visita al Viola Park nella giornata dedicata dalla Fiorentina ai procuratori, Silvio Pagliari, noto agente, ha parlato della sua esperienza nel nuovo centro sportivo viola: "Fantastico. Per quanto anche noi che giriamo parecchio abbiamo visto tanti centri sportivi come quelli di Premier e della Bundesliga, difficile trovare una struttura del genere. Vedrete che nel giro di poco in tanti parleranno di questo centro che è davvero avveniristico. Mi ha colpito la cura al dettaglio. Tutto questo progetto creerà un grande senso di appartenenza tra tutte le squadre, immaginatevi un ragazzino di dieci anni che si allena accanto a quelli della prima squadra e incontra Bonaventura. Il calcio ha bisogno di uomini come Commisso. Di imprenditori che guardano oltre al risultato sportivo. Logico che poi le vittorie servono anche a loro, ma stiamo parlando di un progetto partito in un periodo difficile, loro sono stati capaci di programmare".

Qual è adesso il vostro rapporto con Commisso?

"In trentatré anni è stato il primo club che ci ha invitato per discutere del nostro lavoro. Questo è un ottimo passo in avanti, era sbagliato non considerarci prima. Abbiamo ringraziato il presidente ed i dirigenti presenti per averci dedicato del tempo. Alla fine la regolamentazione del lavoro degli agenti riguarda anche le società, bisogna partire da questo presupposto. Noi cerchiamo di fare il meglio per i nostri assistiti, poi le mele marce esistono ovunque".

Che squadra troverà di fronte la Fiorentina in finale di Conference?

"La Fiorentina si troverà di fronte una squadra forte fisicamente, che verticalizza molto e che gioca un calcio veloce e aggressivo. Sarà una grande partita, perché ci sono secondo me due grandi allenatori in panchina. Il West Ham ha tanti ottimi giocatori ma penso che la Fiorentina potrà dire la sua. In Premier hanno delle individualità più forti, tatticamente noi siamo ancora superiori".