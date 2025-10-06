RFV Padovan: "Continuando così, parlare di retrocessione non è blasfemo"

A Radio FirenzeViola, nel corso di "Viola amore mio", Giancarlo Padovan, giornalista italiano, ha parlato della situazione dirigenziale in casa viola.

Pensa sia stato giusto elogiare la campagna acquisti della Fiorentina?

"No, io non capisco perché sia stata elogiata. Io ritengo sia una Fiorentina più debole rispetto all'anno scorso. Il punto nodale è come fai a riprendere Pioli, dopo che ha quasi fallito dappertutto e ha vinto uno scudetto con il Milan perché lo ha perso Inzaghi. Ha allenato Inter, Lazio, Milan e Fiorentina, vincendo solo uno scudetto per sbaglio e il bello è che l'anno scorso Palladino veniva contestato".

Pensa che Commisso cederà la società?

"Io in questo momento vedo più facile una cessione della società, che un cambio di ruoli a livello dirigenziale".

In società manca un uomo forte come era Joe Barone?

"Si, si dovrebbe aggiungere a questo management. Barone non aveva un grande rapporto con la stampa, ma era un lavoratore, che aveva nel cuore la Fiorentina più dello stesso Commisso. Detto questo ci sono dei direttori sportivi liberi e penso che Commisso si sia accorto che questa dirigenza non vada più bene".

Nonostante i 92 milioni spesi, è stata una campagna acquisti deludente?

"Si possono fare campagne acquisti deludenti anche spendendo così tanto, pensi di aver fatto bene e poi ti ritrovi in basso in classifica. Io penso che la Fiorentina abbia preso tanti mezzi giocatori che devono crescere e in questo deve aiutarli l'allenatore, che li deve far maturare, ma credo che non lo sappia fare. La Fiorentina e Pioli, risultati alla mano, devono capire che ci sono troppi errori".

Crede che la Fiorentina dovesse acquistare da società più blasonate?

"Certo. Io ormai non riconosco più Fagioli. Fino a quando era alla Juventus vedevi un progetto di giocatore, adesso vedi un giocatore irriconoscibile. Secondo me dire che l'anno scorso Kean mascherava i problemi è un po' semplicistico, per me l'anno scorso avevi un allenatore buono che ti ha portato a fare benino. Secondo me se continuiamo così, parlare di retrocessione non è blasfemo".

