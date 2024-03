P. IACHINI A RFV, Se va via Italiano prenderei Palladino

FirenzeViola.it

Pasquale Iachini, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso de "I Conti delle 7". Queste le sue parole sul prossimo allenatore della Fiorentina: "Se dovesse andare via Italiano io prenderei Palladino. Anche Gilardino sta facendo molto bene a Genova, ci sta anche lui. Però Palladino ha più esperienza, sarebbe una scelta che va a ricalcare un po' anche quella che è stata la scelta di prendere Italiano ormai anni fa. Io sono convinto che l'allenatore del Monza possa essere la scelta giusta".

Su Sottil: "Non è male, forse è un po' discontinuo, è un po' titubante e manca di personalità. Dovrebbe essere un po' più pratico. Gli infortuni ti condizionano anche, durante l'arco di una stagione devi metterli in conto. Vedo che tanti vanno sul fondo, fanno la finta e rientrano. Io come consiglio gli direi di metterla nel mezzo, lavorare più per gli altri. Servono più cross dal fondo e non dalla trequarti".

Su Kayode: "Va sul fondo ma non sempre bisogna calciare forte. Bisognerebbe variare anche sui cross. Si fa fatica a insegnare e allenare il traversone, o ce l'hai o non ce l'hai. In quanti prendono sempre il difensore davanti? Per me il cross perfetto è tagliato ad uscire che va incontro all'attaccante".