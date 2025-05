RFV Radio Firenzeviola e Confcommercio insieme alla Fiera di Primavera a Campo di Marte

vedi letture

Il primo atto della nuova partnership tra Radio Firenzeviola e Confcommercio Firenze-Arezzo avviene stamani, in un luogo simbolico come il quartiere di Campo di Marte e proprio a due passi dalla Curva Fiesole. Per chi si troverà a Firenze, all'interno della Fiera di Primavera organizzata come ogni anno dalla Confcommercio nel cuore pulsante del capoluogo toscano, tutto il giorno potrà trovare lo stand di Radio Firenzeviola al fianco di quello dell'Ospedale Meyer, appena dietro la Curva che normalmente viene occupata dalla parte più calda del tifo della Fiorentina.

Allo stand sarà possibile raccogliere tutte le informazioni sulla programmazione, sul palinsesto e sulla mission della web-radio diventata in poco tempo un punto di riferimento per tutti i tifosi della Fiorentina. Ma non solo: nelle dirette radio che inizieranno alle ore 14, ci saranno ampie finestre per raccontare cosa accade alla Fiera e poter scambiare due battute sulla Fiorentina con i presenti anche in vista di Roma-Fiorentina, in programma questa sera alle ore 18 allo stadio Olimpico, grazie ai nostri Ludovico Mauro e Virginia Bicchi.

Il primo passo di una nuova avventura: Radio Firenzeviola e Confcommercio insieme per dare valore al mondo delle imprese legate alla Fiorentina e al territorio.