Con Kean tutto è possibile. Ma la Fiorentina ha avuto solo 2 allenamenti

La Gazzetta dello Sport sottolinea come la presenza di Moise Kean a Roma dall'inizio permetta alla Fiorentina di sperare in qualcosa di grande. Senza l'attaccante sono arrivate comunque due vittorie in campionato contro Cagliari ed Empoli ma stasera il livello si alza e ci sarà bisogno del miglior Kean per poter impensierire una Roma che viaggia a ritmi Scudetto da quando c'è Ranieri come allenatore.

All'andata fu una masterclass del numero 20 che segnò una doppietta personale solo nel primo tempo. Fu la prima volta che Firenze capì che la punta sarebbe stata in grado di regalare grandi gioie a Firenze. In Conference Kean è stato lasciato in panchina sia per non sovraccaricarlo che per valorizzare il lavoro di Beltran e Gudmundsson, stasera però è diverso: Kean è carico e motivato, pronto a un finale di stagione al massimo.

Solo due allenamenti. La Fiorentina ha avuto solo la rifinitura di ieri al Viola Park e l'allenamento di venerdì a Siviglia per preparare la sfida con la Roma ma ormai si sa, il ritmo è questo. È un tour de force a cui i viola si vogliono abituare sempre di più e la stanchezza non è mai stata un'alibi.