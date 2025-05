RFV L'ex viola Bettoni: "Ranieri di un altro spessore, vi racconto quando prese Rui Costa per il bavero"

L'ex giocatore romano della Fiorentina, con 11 presenze e una Coppa Italia nella stagione 95-96, Federico Bettoni è intervenuto a "Viola amore mio" , su Radio FirenzeViola, per parlare della sfida di domani Roma-Fiorentina: "Ho grandi bei ricordi, di una città fantastica e un pubblico incredibile, la squadra era forte ed abbiamo portato una Coppa Italia che mancava da 21 anni a Firenze" ricorda l'ex viola.

Lei era allenato da Ranieri, si aspettava che dopo 30 anni oggi allenasse la Roma?

"Non mi sarei mai aspettato di trovarlo ancora sulla panchina della Roma, ma è un uomo di un'altra categoria e un altro spessore. Che rapporto avevo? Non poteva che essere buono con lui che trattava tutti nello stesso modo, era persona trasparente e integra. Sostituiva Rui a 10 minuti dalla fine e a Torino Rui lo mandò a quel paese ma lui da vero signore e per salvaguardare il giocatore come faceva sempre disse di non aver visto nulla. Poi quando entrò sul pullman fece chiudere tutte le tende perché eravamo ancora nel parcheggio sotto lo stadio e prese Rui Costa per il bavero appiccicandolo al televisore e dicendogli che se lo avesse mandato un'altra volta a quel paese lo avrebbe fatto sparire. Lui di bello aveva che questo atteggiamento lo aveva con tutti, altrimenti non sarebbe stato credibile; così invece si portava dietro il rispetto di tutti".

Si aspettava che riuscisse ad avere questi risultati con la Roma? "Con la rosa della Roma attuale non è quella forte di sette anni fa... Lo scudetto ad esempio vince lo scudetto per Conte, ma anche la rosa della Roma è piena di doppione e poco propensa ad un calcio moderno ed è piena di giocatori monopasso, oggi il calcio è tutto atletismo e non tecnico, e quindi esce fuori tutto il valore di Ranieri, se non è come ai tempi del Leicester poco ci manca"

Cosa prevede per Roma-Fiorentina? "Credo che arrivino nel finale corte per la Champions. Con questo calendario difficile per la Roma è dura, ha il cammino più difficile insieme al Bologna. La Fiorentina invece ha la Conference che le assorbe tante energie fisiche e mentali. I viola devono fare la corsa non sulla Roma comunque ma sul Bologna, approfittando dello scontro diretto in casa".