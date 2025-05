RFV Merlo: "Kean e Gud devono restare sempre in campo. A Roma Folorunsho a centrocampo e Parisi su Soulè"

L'ex viola Claudio Merlo è intervenuto a "Viola Amore mio" su Radio FirenzeViola ha commentato la mancata presenza dal 1' di Kean contro il Betis: "Quando uno ti fa vincere le partite non c'è rispetto che tenga. C'è da chiedersi perché Gudmundsson gioca così. Arretra troppo? Bisogna vedere cosa gli dice Palladino, però lui deve essere sempre lasciato in campo. Vedo che soffre sempre le sostituzioni. Poi con Zaniolo giochi in dieci non è che miglioriamo togliendo Gud e mettendo lui. I giocatori importanti vanno sempre lasciati in campo soprattutto se non hai sostituti all'altezza".

Quanto perde la squadra senza Cataldi? "E' un guaio perché copre ed è un giocatore importante. Poi Fagioli ora non sta bene, per fortuna Mandragora sta facendo un campionato ottimo. Con Adli è troppo lento e gli altri sono già nella tua metà campo. Io farei giocare Folorunsho al posto suo, con Fagioli centrale che però deve dare la palla di prima e non tenerla, sarebbe un centrocampo ben assortito e poi a Roma metterei Parisi su Soulè. Folorunsho è uno che torna così come Mandragora, che aiutano a coprire".