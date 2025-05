RFV De Sisti sulla Fiorentina: "Offre calcio di alto livello. Fagioli? Un intenditore di classe"

Giancarlo De Sisti ha giocato in tutta la sua carriera solo con le maglie di Roma e Fiorentina, con cui ha vinto lo scudetto del 1968/69. Un doppio ex per eccellenza in vista della gara di domani all'Olimpico, che ha presentato così intervenendo oggi a Radio FirenzeViola: "Hanno tutte e due la possibilità di tentare il miglior piazzamento possibile. La Fiorentina è presa dal ritorno col Betis e avrà un occhio a quella gara, ma lo scontro è tra due squadre che hanno offerto momenti di calcio di ottimo livello".

Quanto conterà domani il fattore Ranieri?

"Ranieri ha fatto una galoppata con grande garbo e signorilità, come anche fuori dal campo. Un signore come pochi. Ha operato con saggezza ricompattando un ambiente che rischiava di sfasciarsi. È stato molto bravo e ha avuto un pizzico di fortuna che l'ha accompagnato".

In Europa, vorrebbe vedere una Fiorentina più coraggiosa?

"Ancora più coraggiosa di così? Ammazza... Quando li ha tutti, la Fiorentina offre un calcio di alto livello, confrontandosi anche con avversarie di spessore. Molte volte è uscita anche vincente, la Roma con Ranieri ma anche la Fiorentina hanno avuto pure momenti di difficoltà. Mi viene in mente la vicenda di Bove".

Da grande ex centrocampista, cosa ne pensa di Fagioli?

"Sa giocare a calcio, parte già avvantaggiato. Ha un rapporto con la palla direttissimo, vede il gioco a 360°. Non può che essere un conduttore, uno al quale bisognerebbe sempre dare la palla facendolo sentire importante. Intorno al centrocampo, se dobbiamo scegliere un box to box, Fagioli è un intenditore di classe".