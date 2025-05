Radio Firenzeviola, il palinsesto di oggi: le dirette iniziano alle 14

vedi letture

Giornata di partita per la Fiorentina e per Radio Firenzeviola che in vista della sfida che stasera gli uomini di Palladino giocheranno all'Olimpico contro la Roma, allarga il suo palinsesto e vi accompagnerà per quasi 10 ore di diretta. Si parte alle ore 14 con il duo in condizione Niccolò Righi-Samuele Fontanelli per un'ora di Viola Weekend. Poi arriva Tommaso Loreto per due ore di diretta insieme a Niccolò Righi. Dalle 17 spazio al racconto della sfida con l'inviato a Roma e Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio per "Se fosse sempre domenica".

Clicca qui per seguire le trasmissioni