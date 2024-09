ORLANDO A RFV, Lascerei il 3-5-2, in mezzo serve la verticalità di Adli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Massimo Orlando è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare dell'attualità viola: "Questi sono i giocatori ma le soluzioni le deve trovare l'allenatore. Biraghi non può giocare lì ma non è certo colpa sua e il tecnico non deve cambiare in continuazione ma dare continuità. Fino al 42' la squadra mi è piaciuta, era messa bene in campo e chiudeva gli spazi all'Atalanta poi quei due gol sono stati un colpo e nella ripresa si vedeva non avevamo più la forza"

Stesso modulo? "Si, 3-5-2 aspettando Gudmundsson a gloria e aggiustando la difesa perché abbiamo numeri increbili in negativo, ad esempio come tiri presi oltre che gol presi. Perché vanifichi le cose positive rappresentate da Gosens e Kean".

Centrocampo meglio a tre? "In questo momento sì perché fino al 42' avevamo dato una buona copertura in fase difensiva. Spero di vedere Adli per sfruttare la sua verticalità del gioco e così Gudmndsson può agire lì in mezzo. Cataldi dà equilibrio ma non ha certe caratteristiche e Bove può inserirsi ma intanto mi aspetto che sia titolare Adli perché ha tutto per il cambio di gioco e l'impostazione".

Bisogna sacrificare Colpani? "La partenza è stata difficile e se non cambia modulo c'è spazio per un solo trequartista che deve essere Gudmundsson che ha più qualità. Penso che il ragazzo deve essere recuperato di testa anche se a Bergamo ho visto che si è preso qualche rischio in più ma troppo poco. Magari può entrare dopo, poi basta poco per ritrovarsi, un gol, un guizzo... Ma ora va messa in campo la miglior formazione".