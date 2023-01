ONOFRI A RFV, Sabiri può fare anche l'ala nel 4-3-3

Così il tecnico Claudio Onofri a Radio FirenzeViola sulla Fiorentina e sulle voci di mercato introno al club viola: "La Fiorentina vista contro la Lazio lascia ben sperare, questa inversione di tendenza deve essere poi confermata. Ora ci sarà la fondamentale sfida al Torino, che vedo per qualche tratti simile alla Fiorentina, come rosa e come andamento in campionato, dove entrambe potevano fare di più. Poi ci sono due allenatori che a me piacciono molto come Vincenzo Italiano ed Ivan Juric. Col Toro non ci si può mai distrarre, questi ti vengono ad aggredire alto e quindi la Fiorentina dovrà utilizzare qualche accorgimento.

La Fiorentina come dicevo non sta facendo bene, ma la mano dell'allenatore la vedo comunque. Proprio su questo può essere interessante vedere inserito in questa squadra Sabiri, nel 4-2-3-1 può giocare sia esterno che trequartista, è un giocatore che può diventare interessante. Nell'attacco a tre può fare anche l'esterno del tridente. A Genova con la Sampdoria è stato impiegato male secondo me, all'Ascoli sembrava devastante".