NICOLETTI A RFV, Ai viola consiglio Vata del Watford

Ospite in studio a Radio FirenzeViola durante Garrisca al Vento, l'intermediario e operatore di mercato Costantino Nicoletti ha detto: "Alla Fiorentina consiglio Rocco Vata del Watford. Centrocampista nato in Scozia ma di nazionalità irlandese che gioca in Serie B inglese, è un 2005 che vede la porta benissimo. Secondo me già da gennaio i grandi club ci metteranno gli occhi e penso che la Fiorentina dovrebbe anticipare i tempi perché questo ragazzo è veramente forte".

Di Beltran che cosa ne pensa? "Secondo me deve essere valorizzato di più. E' forte e in Argentina continuano a parlarmene un gran bene perché quello che ha fatto nel River Plate è stato davvero importante. Io lo vedrei bene in un attacco insieme a Kean e Gudmundsson. La qualità dovrebbe essere sempre in campo e comunque l'anno scorso ha segnato 10 reti".