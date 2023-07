NEGRISOLO A RFV, Savorani miglior preparatore al mondo

FirenzeViola.it

Roberto Negrisolo a Radio Firenze Viola

Roberto Negrisolo, ex preparatore dei portieri della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole: "Marco Savorani è un bel colpo per i viola, un colpo eccezionale. Marco come preparatore ha superato anche me. Ha tirato fuori portieri che sono i più bravi del mondo, Allisson, Szczęsny, Lloris e tanti altri. Per me è il miglior preparatore dei portieri al mondo.

A Firenze ci sono ottimi portieri come Terracciano e Cerofolini, ma anche Vannucchi e Martinelli stanno venendo fuori. Questi ultimi due arriveranno sicuramente in Serie A, secondo me Vannucchi è meglio di Martinelli e a parer mio andrebbero alternati entrambi in Primavera. Savorani può allenare tutti i calciatori dal numero 1 all'11. In Toscana è pieno di portieri bravi, basta curarli e farli giocare, non si devono prendere gli stranieri. Se prendi un bambino di 12 anni e lo dai a Savorani lui te lo fa crescere, ma non tutti gli allenatori fanno così e questo non va bene".