NASSI A RFV, Sono contro le rose pletoriche e le alternanze

L'ex dirigente Claudio Nassi è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola amore mio" per parlare di Fiorentina: "La Fiorentina non è una squadra di seconda fascia. Non condivido però molte cose, non vorrei mai una rosa troppa lunga per via dello spogliatoio perché oltre ai giocatori ci sono le mogli e i procuratori. Poi non condivido sui portieri, per me ci deve essere un titolare con un anziano dietro che si tiene pronto e aiuta gli altri a crescere. Io anche tra le due competizioni non li alternerei. Anche se c'è un allenatore che è bravo a gestire le rose pletoriche. Poi da dirigente non mettevo mai bocca sulle formazioni, ci si confrontava se si prendeva gol su palla inattiva per esempio per risolvere subito il problema. Invece vedo superficialità. Faccio l'esempio di Napoli-Real, penso come mai si fa sempre giocare Kroos, poi entra Modric e anche lui è bravo, va marcato, come Bellingham. Sono cose che non esistono. Quando Garcia prende x soldi, non li vale".

Rosa da rinforzare? Il pensiero personale, non ritengo che ci siano più di 10 giocatori che facciano la differenza ma devo arrivare a uno di questi prima degli altri. Su Romario prima e Ronaldo poi è sempre arrivato prima l'Eindhoven ci può arrivare anche la Fiorentina, che ritengo avere persone in grado di farlo. La Fiorentina deve prendere sempre giocatori di qualità, qualche volta le capiterà altre volte capiterà ad altri. Se poi c'è Burdisso che viene dall'Argentina, il mercato argentino lo devo avere sempre sotto mano. Se c'è uno bravo lo devo prendere io, Fiorentina".

Beltran si sbloccherà? "Gli argentini da noi sono avvantaggiati, è la seconda nazione dove ci sono più italiani. Se Burdisso ha ritenuto di doverlo prendere lo ritiene di valore. Il gol è più importante per i tifosi e la stampa, ma il giocatore si misura in allenamento e nelle partitelle poi la domenica puoi anche non segnare e prendere il palo, puoi partecipare alla manovra ed essere utile al gioco però se cambi sempre squadra l'amalgama che diceva Massimino la trovi in ritardo. Le tre partite in una settimana sono una balla, non vanno mica in miniera".