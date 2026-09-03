Calciomercato Gonçalves: i dettagli del contratto e le cifre dell'ingaggio

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Lunedì scorso in casa Fiorentina è arrivato dallo Sporting Lisbona, all'ultimo tuffo, anche Pedro Gonçalves, esterno portoghese che è stato per diverse stagioni un punto fermo della squadra portoghese capce di alti numeri in termini di assist e gol.

Formula e cifre

Per quanto riguarda la formula il giocatore è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso si avverino alcune condizioni (relative alle sue presenze e al piazzamento della Fiorentina). In caso di riscatto l'esterno ha pronto un contratto di altri 4 anni. Il suo ingaggio sarà di circa 2 milioni.