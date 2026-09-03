Calciomercato
Gonçalves: i dettagli del contratto e le cifre dell'ingaggio
Lunedì scorso in casa Fiorentina è arrivato dallo Sporting Lisbona, all'ultimo tuffo, anche Pedro Gonçalves, esterno portoghese che è stato per diverse stagioni un punto fermo della squadra portoghese capce di alti numeri in termini di assist e gol.
Formula e cifre
Per quanto riguarda la formula il giocatore è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso si avverino alcune condizioni (relative alle sue presenze e al piazzamento della Fiorentina). In caso di riscatto l'esterno ha pronto un contratto di altri 4 anni. Il suo ingaggio sarà di circa 2 milioni.
Pubblicità
Primo Piano
UfficialeFiorentina, Catherine Commisso diventa vice presidente: "Onorata di portare avanti quanto iniziato da Rocco"
Le più lette
Copertina
Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com