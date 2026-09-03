RFV Gamberini (DAZN): "Gonçalves deve ritrovare il ritmo partita ma ha qualità e numeri straordinari"

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Simone Gamberini telecronista di Dazn per il campionato portoghese è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di Pedro Gonçalves, ultimo acquisto della Fiorentina : "Lui è stato frontman nello Sporting che è tornato a vincere il campionato ed è stato leader segnando anche tanti gol, trovandosi bene sia con Paulinho che giocava di sponda facendo segnare lui appunto che con Gyökeres che aveva numeri stellari e diminuiva i suoi numeri realizzativi ma con cui formava una coppia stellare appunto".

Ha problemi fisici? "Nella sua carriera non ha avuto infortuni lunghi anche se ultimamente aveva qualche problema muscolare, ma la speranza è che sia rientrato l'allarme, più che altro non volendo più proseguire insieme avevano deciso che non avrebbe giocato queste prime partite ed è un peccato perché in Portogallo il campionato inizia presto. Arriva con un ritmo partita da ritrovare ma ha qualità importanti e di sicuro può essere più determinante di Gudmundsson ma certo del tempo gli va concesso. Tuttalpiù per le caratteristiche può comunque giocare già degli spezzoni".

Può andare in doppia cifra? "Sarebbe un risultato straordinario in un campionato dove si segna meno rispetto al Portogallo ma lui ha fatto sempre tanti gol segnando più degli altri da esterno ed ha la soluzione da fuori".

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