RFV Mpasinkatu: "Pioli deve recuperare i campioni della Fiorentina"

Il direttore sportivo, Malù Mpasinkatu, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" individuando le problematiche e i giocatori sottotono fino ad ora, ecco le sue parole: "Sì assolutamente il gruppo di lavoro per l'allenatore è fondamentale, però ha preso anche Tarozzi, che conosco personalmente è uno dei migliori secondi che c'erano sulla piazza, tra l'altro è un ex Fiorentina e conosce bene la piazza. Ha preso Tarozzi che è preparato, è normale che quando cambi un gruppo storico, può essere che col nuovo gruppo devono nascere delle affinità, ma è un discorso temporale. Noi parliamo di questo perchè non arrivano i risultati, se ci fossero i risultati non saremmo qui a parlare".

Quale è il problema per lei?

"Il problema sono i giocatori, perché non stanno rendendo al massimo delle loro potenzialità, si vede quando una squadra non è in salute e ci sono frizioni con l'allenatore, mentre adesso è una squadra molto deficitaria nei migliori giocatori come Gosens, Mandragora e Dodo. Kean sta facendo il suo. Piccoli non deve sentire il peso del suo prezzo di mercato".

Il gruppo di lavoro può aiutare l'allenatore nel trovare una soluzione?

"In questi casi qui ci sono due strade o quella dove non si guarda più in faccia a nessuno mettendo da parte le gerarchie, però non puoi dire dentro Martinelli fuori De Gea. Lui, come Gosens, sono dei campioni per la Fiorentina e devono essere recuperati. Io da direttore voglio responsabilizzare i giocatori, perché se confermo l'allenatore, vuol dire, che voi giocatori dovete darmi di più, perché questa rosa non può avere tre punti in sei partite".

In attacco al posto di Kean, Piccoli o Dzeko?

"Parto con Piccoli, per poi fare entrare Dzeko. Piccoli deve cercare di fare gol e deve stancare la difesa e poi metterei Dzeko per far salire la squadra e giocare di sponda come lui sa ben fare".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola