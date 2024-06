MPASINKATU A RFV, Bondo e Arnautovic: vi spiego

FirenzeViola.it

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" per parlare delle dinamiche di mercato della Fiorentina: "Non c'è mai una strada, bisogna solo arrivarci prima. Goretti è un dirigente molto preparato e ha intuizioni. E' un po' stile Sogliano del Verona, da lui mi aspetto dei colpi importanti. Arnautovic? E' una situazione di esperienza, però l'età paga dazio. Non riuscirà a giocarle tutte. Al massimo lo prenderei come alternativa. Dipende anche dalle condizioni fisiche, se sta bene non lo discuto".

Andrebbe preso il centravanti dell'AZ Alkmaar? Vaggelis Paulidis?

"Ha buona tecnica di base e fisico. Sicuramente per qualità prezzo ed età lo prenderei".

Di Bondo che ne pensa?

"E' un centrocampista moderno. Per me è da Fiorentina, ci sono però altre squadre dello stesso livello, o anche maggiore, dei viola che lo stanno cercando".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA INTEGRALE