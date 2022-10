MPASINKATU A RFV, Bayo e Dovbyk due da prendere

Malu Mpasinkatu, agente e dirigente, è intervenuto a Radio Firenzeviola per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole: "Jovic ha fatto molto bene all'Eintracht, ha avuto qualche difficoltà con il Real Madrid. Lui vuole dimostrare di non essere una meteora, vuole far vedere di poter fare di più. Il serbo a livello fisico è diverso rispetto a Vlahovic. L'ex Real gioca meglio vicino a qualcuno mentre l'attaccante della Juventus non ne ha così bisogno. Jovic ha le qualità per uscire da questo periodo di difficoltà, e penso lo stesso di Ikoné. Anche il francese darà una grande mano alla Fiorentina, secondo me. La Fiorentina è una delle poche squadre in Italia che ci tiene tantissimo a fare bene in Europa. Firenze non è una piazza che sottovaluta le coppe europee. Pradè, Barone e Burdisso sono già al lavoro per il mercato di gennaio, ci sono già dei nomi che ancora non sono usciti. Mi permetto di segnalare un attaccante ucraino perfetto per il calcio italiano e della Fiorentina: Artem Dovbyk. Oltre a lui, io andrei a prendere domattina Mohamed Bayo: è da Fiorentina, lo consiglio vivamente".