MORO A RFV, L'Empoli potrà mettere in difficoltà i viola

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

L'ex centrocampista dell'Empoli Davide Moro è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro". Queste le sue parole sulla gara di domani tra Fiorentina e Empoli: "Sono arrivate buone notizie per quanto riguarda quello che è successo a Bove, e quindi questo fa giocare la partita ai ragazzi in maniera più serena. Faccio un grande in bocca al lupo al ragazzo e un abbraccio alla sua famiglia. Questa gara sarà preparata molto scrupolosamente perché è un derby e un ottavo di finale di coppa. La Fiorentina quest'anno sta andando oltre le aspettative e lo sta meritando".

Ha vissuto una situazione simile? Come si vive? "Non è mai accaduto a me personalmente. Quando accade una cosa del genere si azzera l'agonia, tutti i ragazzi in campo si sono precipitati. E' uno shock per tutti, giustamente la gara è stata rinviata. Il derby però si può giocare con molta serenità perché lo stesso ragazzo ha detto di andare avanti e che sta bene. E' una spinta verso la normalità, è stato un grande spavento ma penso che ormai sia metabolizzato. Non avrà strascichi dal punto di punto psicologico, mi auguro che sia così".

Sulla partita: "Sarà una gara imprevedibile. E' fisiologico aver dei cali, adesso l'Empoli non sta andando benissimo mentre la Fiorentina è sulle ali dell'entusiasmo. Ma non ci dobbiamo meravigliare se qualche partita verrà sbagliata anche dalla Fiorentina, è fisiologico. Palladino sta lavorando molto bene e sta cavalcando l'onda dei risultati. L'Empoli si trova davanti ad una gara che può azzerare il momento no dal punto di vista dei risultati. L'Empoli può mettere in difficoltà in viola, entrambe le squadre giocano bene a calcio. Non vedremo pallonate".

