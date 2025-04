RFV Merlo su Gud e Beltran: "Coppia interessante, ma Gud deve dare di più"

L'ex centrocampista viola, Claudio Merlo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio", parlando così delle assenze di Kean e Dodo: "La Fiorentina si è sempre tirata su dalle brutte notizie, anche domenica senza Kean la Fiorentina ha fatto un capolavoro: ha ritrovato anche Beltran ma anche tutta la squadra. Penso che la Fiorentina possa uscire anche da questa situazione, lo ha sempre fatto grazie alla forza del gruppo. Il gruppo è sempre quello che va avanti, quando si ha un gruppo unito si può puntare in alto anche quando mancano i singoli".

Adatterebbe Folorunsho al posto di Dodo oppure cambierebbe modulo?

"Il cambio di modulo non viene quasi mai fatto: nel modulo che c'è io proverei anche qualche giovane. Folorunsho però non è né carne né pesce in quel ruolo lì, ma sarà sicuramente la scelta per sostituire Dodo. Contando che ha sempre giocato a centrocampo come mezz'ala non è la cosa migliore per lui, ma appunto giocherà lui perché non ci sono alternative ".

Gud e Beltran sono una coppia interessante?

"Gud si deve svegliare un po' di più perché date le qualità che ha non può fare giusto due o tre giocate e poi sparire. Beltran è molto generoso: il 6/7 se lo merita sempre, mentre Gudmundsson in certe situazioni non è neanche da sufficienza piena".

Il gol che ha fatto Beltran contro il Cagliari è da 9 vero...

"Assolutamente, un colpo di testa magistrale da attaccate vero: è stato bravissimo".

Gosens e Fagioli a riposo contro l'Empoli?

"Non so le loro condizioni, deve giocare chi sta bene. Gosens riesce sempre a trovare anche l'azione offensiva e sa comunque difendere bene: se sta bene deve giocare. Su Fagioli invece penso che dopo quello che è successo debba rimanere al centro del gioco sempre".

