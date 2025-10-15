RFV Merlo: "Se è importante Modric, lo sarà anche Dzeko per noi. Gud è vitale"

vedi letture

Claudio Merlo, ex viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio" a proposito della partita che vedrà contrapposte Milan e Fiorentina: "Sono preoccupato perché per ora non abbiamo visto la Fiorentina che ci aspettavamo però quando giochiamo con le grandi squadre facciamo sempre grandi partite. Andremo a Milano per fare la nostra partita e speriamo di far risultato".

Come vede la coppia Piccoli-Gud?

"Piccoli è comunque una prima punta. Gud speriamo che si svegli dopo la prestazione con la Nazionale perché è il giocatore più importante della Fiorentina secondo me, l'unico che dribbla, che va in goal o fornisce assist. Per noi Gud è vitale".

Come limiterebbe Modric?

"Giocatori come lui non si fermano perché prima che arrivi la palla sanno già a chi darla. Se lo marchi gioca di prima, se non lo marchi alza la testa e gioca ugualmente. Son quei giocatori che sono difficili da marcare".

Che tipo di partita imposterebbe?

"Io farei giocare Fazzini, perché è l'unico che dà velocità e che va in profondità, insieme a Gud e davanti Piccoli. Farei un 3-4-2-1. Anche se nel calcio di oggi si difende in 10 e si attacca in 10".

Ti aspettavi di più da Dzeko?

"Dzeko ha giocato poco, bisognerebbe vederlo in modo più continuo. Giocando degli spezzoni è difficile trovare la forma. Gli ultimi 20 minuti può dare una mano alla Fiorentina perchè è un giocatore ancora importante. Se è importante Modric per loro, lo è anche Dzeko per noi".

Ascolta il podcast per l'intervista completa