Baldanzi-Fiorentina, da domani l'incontro. Fabbian, il Bologna vuole 15 mln

Oggi alle 08:15Primo Piano
di Redazione FV

Da domani inizia la settimana che probabilmente sarà decisiva per l'arrivo di Tommaso Baldanzi alla Fiorentina. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, ribadendo che la Roma è già stata avvertita: il club viola è in corsa e la prossima settimana è in programma un nuovo incontro per entrare nel merito della questione. L'ex Empoli sarebbe ben contento di trasferirsi a Firenze. Da capire le intenzioni della società giallorossa, visto che per adesso Gasperini non sembra convinto volersene privare (il suo contratto scade a giugno 2028).

La società di Commisso vorrà poi prendere anche un altro centrocampista e tra i nomi nel casting c'è anche Giovanni Fabbian. Il Bologna, però, non ha fretta di cederlo e lo farebbe solo a due condizioni: almeno 15 milioni di euro e un’alternativa già pronta. Non è semplice, tanto più che il centrocampo di Vanoli andrà sfoltito e non solo integrato - chiosa il Corriere -.