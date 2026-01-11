Baldanzi-Fiorentina, da domani l'incontro. Fabbian, il Bologna vuole 15 mln

vedi letture

Da domani inizia la settimana che probabilmente sarà decisiva per l'arrivo di Tommaso Baldanzi alla Fiorentina. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, ribadendo che la Roma è già stata avvertita: il club viola è in corsa e la prossima settimana è in programma un nuovo incontro per entrare nel merito della questione. L'ex Empoli sarebbe ben contento di trasferirsi a Firenze. Da capire le intenzioni della società giallorossa, visto che per adesso Gasperini non sembra convinto volersene privare (il suo contratto scade a giugno 2028).

La società di Commisso vorrà poi prendere anche un altro centrocampista e tra i nomi nel casting c'è anche Giovanni Fabbian. Il Bologna, però, non ha fretta di cederlo e lo farebbe solo a due condizioni: almeno 15 milioni di euro e un’alternativa già pronta. Non è semplice, tanto più che il centrocampo di Vanoli andrà sfoltito e non solo integrato - chiosa il Corriere -.