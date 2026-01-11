La Roma vuole Fortini e offre Baldanzi ed El Shaarawy. Ma non lui non è convinto

Niccolò Fortini alla Roma, Tommaso Baldanzi e Stephan El Shaarawy alla Fiorentina: è l'idea di mercato che la società giallorossa intende proporre ai viola per accaparrarsi l'esterno classe 2006. A tornare sulla notizia è stamani La Nazione, scrivendo che la situazione dell'ex Juve Stabia non è così tranquilla. Attualmente in scadenza nel 2027, le trattative di rinnovo per Fortini sono cominciate negli scorsi mesi, ma ancora non si sono concluse. Da qui il ritorno alla carica della Roma, che già nel corso dell’estate aveva offerto 13 milioni più altri 3 di bonus per l’esterno classe 2006 che piace a Gasperini. Sembrerebbe una situazione apparecchiata: Fortini a Roma, Baldanzi a Firenze insieme a una manciata di milioni. E la Roma farebbe viaggiare verso il Viola Park anche El Shaarawy, ormai a fine corsa in giallorosso, col contratto in scadenza a giugno.

Rimane però da capire, oltre all'eventuale risposta del club viola, anche la volontà dello stesso Fortini. Il quotidiano locale precisa che (per il momento) il calciatore non sembra convinto di trasferirsi a Roma. Di certo resta in programma il summit tra i club a inizio settimana, dove si parlerà di Baldanzi, che la Fiorentina prenderebbe a prescindere.