Spunta anche Baas per la difesa. La Fiorentina ne segue tanti, da Becao a De Vrij

vedi letture

Nel corso di questo mercato di gennaio la Fiorentina metterà a segno ancora diversi colpi e lo farà in tutti i reparti, anche in difesa. Nella retroguardia di Vanoli c'è infatti ancora qualcosa da aggiustare e la società viola è consapevole di aver perso Radu Dragusin, destinato alla Roma, per questo sta puntando il mirino su altri obiettivi: riprendono quota le altre opzioni, quindi, come Becao del Fenerbahce - i turchi non chiederebbero più di 5 milioni - e Coppola del Brighton, già sondato a dicembre.

Non c'è, però, ancora un nome che spicca nettamente su tutti gli altri, con la dirigenza che sta studiando tante ipotesi. Oltre alle già citate, La Nazione scrive che se Stefan De Vrij chiedesse la cessione all'Inter per giocare di più in ottica Mondiale, la Fiorentina sarebbe pronta. Se i viola, invece, volessero fare un investimento significativo, dal lavoro degli scout è emerso il profilo di Youri Baas, difensore (2003) dell’Ajax. Profilo sul quale gli addetti ai lavori scommettono a occhi chiusi.