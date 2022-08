MEOZZI A RFV, Kumbulla potrebbe essere il post Mile

Il noto procuratore di mercato, Giulio Meozzi, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare la situazione legata a Milenkovic: "Con Milenkovic c'è stato un rinnovo fatto in virtù di una corsia preferenziale col suo agente. Un rinnovo di un anno è particolare e può far presagire una sua cessione".

Come valuta il mercato della Fiorentina? Cosa manca per la Champions League?

"Il mercato è buono. Rispetto agli ultimi anni nei quali ci muovevamo alla fine, questo anno sono stati coperti i ruoli giusti. La Champions League non è però raggiungibile, guardando agli organici e ai profitti delle big. La Roma si è rafforzata e pure Inter e Juventus. Alla viola manca un mezzala forte e se va via Milenkovic deve arrivare un centrale forte. Kumbulla potrebbe essere l'identikit giusto, un giovane promettente con un ingaggio adatto alla Fiorentina. Per me lui è un ottimo giocatore, a Verona ha fatto molto bene. Prendere un sostituto di Milenkovic prima di una sua cessione non sarebbe semplice, torniamo a parlare dei problemi legati al Fairplay finanziario".