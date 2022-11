MEOZZI A RFV, In viola c'è carenza tra i difensori

Giulio Meozzi, agente di mercato, è stato intercettato durante “Viola Amore Mio” a Radio FirenzeViola per parlare delle possibili operazioni della Fiorentina nel mercato di gennaio. Parte dalla situazione Sabiri: “Lo vedo un ottimo giocatore. Ora è al Mondiale, può essere funzionale alla Fiorentina. Non so però se la Sampdoria se ne priverà a gennaio, vista la classifica. Sarebbe abbastanza una condanna per loro. Poi bisogna vedere se lui vuole partire o meno”.

La Fiorentina però è coperta in quel ruolo.

“Vero, ma i nomi che escono sui giornali lasciano il tempo che trovano. Bisogna capire cosa cerca la società e specialmente l’allenatore. Io vedo carenza nei centrali per la Fiorentina. Quindi un difensore lo vedo necessario”.

Come vede la situazione attaccanti?

“La questione punta invece è strana: chi è che vende una punta valida a gennaio? Spesso, infatti, si prende uno scontento. Se guardi le rose di tante squadre, ci può essere qualche attaccante che sta giocando poco e vuole rilanciarsi. Ma non è detto che tutto giri a tuo favore trovare una punta che cambia la stagione è davvero complicato. Poi uno tra Jovic e Cabral andrà via”.