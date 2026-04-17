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Il Palace è ancora a Firenze: allenamento oggi al Viola Park
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Dopo il passaggio del turno di ieri sera, con la sconfitta di misura al Franchi, dopo la festa nella notte fiorentina che ha coinvolto diversi membri del gruppo squadra, il Crystal Palace ha trascorso anche il venerdì a Firenze. Come mostrato anche dai profili social delle eagles, la squadra di Oliver Glasner ha addirittura sfruttato il Viola Park, maxi-centro sportivo della Fiorentina che ha così prestato per la seduta di allenamento di oggi le proprie strutture agli eurorivali, che hanno così cominciato a preparare in Toscana la sfida di Premier in programma lunedì contro il West Ham.
Ecco il post degli inglesi:
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