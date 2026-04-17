Fiorentina prima per errori arbitrali a favore: ecco la classifica di Transfermarkt

Fiorentina prima per errori arbitrali a favore: ecco la classifica di TransfermarktFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Arbitro dà, arbitro toglie. Si chiama così la sceda pubblicata sui canali social di Transfermarkt. Il sito specializzato in dati e statistiche legate al mondo del calcio ha stilato una classifica piuttosto particolare: si tratta della graduatoria che mette in fila le squadre in base a quanti errori arbitrali a favore hanno avuto.

Si basa tutto su errori riconosciuti dall'Aia nel corso di questo campionato: in cima alla classifica c'è la Fiorentina, con un 'saldo arbitrale di +3', 4 errori arbitrali a favore contro uno contro, seconda la Lazio con +2. A far discutere c'è soprattutto l'ultimo posto dell'Inter, ventesima con un errore arbitrale a favore e quattro contro, mentre la Juventus è penultima.