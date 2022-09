MELUSO A RFV, Nikolaou? Ai viola serve di meglio

Mauro Meluso, ex direttore sportivo dello Spezia, è stato intercettato ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa ne pensa del momento attraversato da Italiano?

"Sicuramente si è trovato in una situazione particolare. Ma il suo percorso è stato abbastanza tortuoso. È partito in Serie D non facendo molto bene, è abituato a lottare. Nelle difficoltà è uno che si esalta. È un allenatore fortissimo, sono stati bravi i dirigenti viola a forzare la mano con lo Spezia per accaparrarselo. Hanno creduto in lui e l’hanno preso. Se ripercorriamo le tappe ci sono tanti meriti della dirigenza, ma non mi è piaciuto il mercato estivo. Uno su tutti il capitolo Torreira. Non conosco le dinamiche e non voglio giudicare, ma io avrei fatto di tutto per tenerlo. La tazza sta al cucchiaino come Torreira sta alla Fiorentina e a Italiano. Era proprio il giocatore ideale per lui. Poi ci sono difficoltà a fare gol, anche se domenica il risultato ha un po’ calmato le acque. Ma guardandola globalmente, la Fiorentina poteva fare un passo in avanti e non l’ha fatto".

Nikolaou poteva essere un innesto adatto in difesa?

"Dipende dagli obiettivi, è un buon giocatore. Ma se l’obiettivo è quello di crescere, lui non è uno che sposta gli equilibri. Parliamo di valori assoluti: la Fiorentina deve pensare a giocatori ancora più importanti rispetto a Nikolaou. Se l’anno scorso ha fatto bene e si è qualificata in Europa, quest’anno poteva prendere qualcosa di più in estate. Ad esempio il Napoli ha fatto un mercato intelligente. Kvaratskhelia non è che lo conoscessero tutti... non è solo una questione di nomi altisonanti. È un discorso di conoscere il mercato".

Mentre un giocatore “alla Verde” avrebbe fatto comodo?

"Alla Verde la Fiorentina i giocatori li ha. Come Gonzalez o Ikone, che sono ottimi giocatori. Poi io stimo fortemente Verde, gli dicevo che ricordava Salah. È un giocatore forte, ma la Fiorentina ha buonissimi giocatori sugli esterni. Sottil che mi piace tantissimo, Saponara che è stato rivitalizzato a La Spezia. Piuttosto mancano i gol, magari dagli esterni".