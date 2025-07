RFV Brambati sugli esuberi: "Io terrei Barak, può diventare importante"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" sulla possibilità che Rolando Mandragora resti alla Fiorentina o meno: "Credo che in questo momento il mercato della Fiorentina si sia fermato e che i dirigenti stiano pensando agli esuberi. Devono vendere giocatori che non rientrano nei piani: vedi Nzola, Barak, Sabiri... Questa è la priorità per poi far sì che tu faccia uno sforzo per trattenere un giocatore che tu reputi essere tale".

Parallelamente c'è da pensare alle entrate.

"L'unico giocatore che sta cercando davvero la Fiorentina è un centrocampista, perché credo che ci sia spazio per farlo. Il problema è che non hanno ancora le idee ben chiare su quale possa essere il profilo giusto".

C'è qualcuno degli esuberi a cui darebbe una seconda opportunità?

"A me Barak piace. Forse non l'abbiamo visto al meglio a Firenze, ma è un giocatore con caratteristiche importanti. Se sfruttato bene può fare al caso. Io ci lavorerei".

