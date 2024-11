MASPERO A RFV, Viola, che atteggiamento. Richardson...

L'ex viola Riccardo Maspero ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio': "Bisogna sognare, non bisogna mai smettere di farlo. Questa Fiorentina mi sorprende perché Palladino sta facendo un percorso importante. La squadra mi piace perché ha un bel centrocampo e la mentalità giusta: la strada è buona, bisogna solo continuare così e sperare che le squadre più attrezzate fatichino un attimino e la Fiorentina possa rubare un posto Champions. Lazio e Atalanta? L'Atalanta ha qualcosa in più della Fiorentina, la Lazio è una bella sorpresa pur cambiando l'allenatore ma è come la Fiorentina: possono giocarsela fino alla fine".

Questa Fiorentina ha una mentalità diversa?

"Più che mentalità mi piace sottolineare l'atteggiamento, non accontentarsi mai e giocare sempre per vincere e per fare gol. Anche la mia idea è questa, aspettare di prendere il gol per poi farlo è assurdo".

È una Fiorentina che va tanto in verticale.

"Sì, ma vado oltre: bisognerà mettere in conto che se giochi così rischi anche di scoprirti a ripartenze della squadra avversaria. Non bisognerà fasciarsi la testa se ci saranno dei momenti in cui subirai: non bisogna spaventarsi davanti ai gol che prenderai".

Come ha visto il centrocampo viola a Genova?

"A volte sono andati in difficoltà ma ci sono anche gli avversari e sono tutti forti. Quello che mi piace è che si tratta di un centrocampo giovane ma nel momento giusto della propria carriera per fare questo tipo di gioco".

E Richardson?

"Dico che quando hai un allenatore propositivo c'è spazio e tempo per tutti per migliorare"

