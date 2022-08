MARTORELLI A RFV, Ora da Jovic mi aspetto tanto

Il noto procuratore Giocondo Martorelli ha parlato quest’oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola, soffermandosi sui principali temi d'attualità di casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Milenkovic? Sarebbe una perdita molto grave per la Fiorentina, da un punto di vista tecnico non sarebbe facile andare a reperire un difensore della sua levatura sul mercato. Mi auguro per i tifosi viola che Skriniar resti all'Inter".

Sul centrocampo e gli obiettivi di mercato: "Un giocatore importante come Lo Celso sicuramente avrà richieste economiche importanti. L'argentino non si discute per quelle che sono le sue qualità e certamente potrebbe essere un elemento prezioso per italiano: è un giocatore estroso ed imprevedibile che porterebbe tanta esperienza".

Su Bajrami dell'Empoli: "E' sicuramente una trattativa più alla portata della Fiorentina, anche con l'inserimento di una contropartita come Zurkowski che in azzurro avrebbe la possibilità di giocare sicuramente con più continuità".

Su Kokorin: "Tutti ci saremmo aspettati un segnale positivo da lui... quando è arrivato personalmente ero scettico ma pensavo anche che se uno ha delle qualità ha tutto per dimostrarle. Lo stesso discorso si può fare per Jovic, che è un potenziale grande giocatore ancora non del tutto espresso".

Sul voto al mercato viola: "Di solito aspetto il 1° settembre a dare un voto, per dare un giudizio complessiva dell'operato. Al momento però sono state tutte mosse positive a mio avviso".