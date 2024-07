MARTORELLI A RFV, Colpani- Nico? Non c'è incompatibilità

FirenzeViola.it

L'agente di mercato Giocondo Martorelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per analizzare il mercato gigliato. Queste le sue parole a partire dalla trattativa per Colpani: "Colpani sarebbe un giocatore importantissimo. Ha fatto un ottimo campionato e Palladino l'ha avuto e ne conosce tutte le qualità. Secondo me sarebbe una certezza. Per qualità ed età darebbe un apporto più che positivo. Ci sono pochi dubbi proprio per la conoscenza del suo allenatore".

Potrebbe giocare insieme a Nico Gonzalez?

"Gonzalez potrebbe giocare anche a sinistra. Sono caratteristiche diverse. Nico cerca il gol in maniera diversa da Colpani. Colpani è tecnico ma è bravo anche da un punto di vista tattico. Uno può giocare a piede invertito e l'altro dalla parte sinistra, non vederei incompatibilità ecco. Poi per fare un campionato importante servono calciatori importanti. E Colpani è uno di questi. Quando un ragazzo giovane riesce sempre a migliorarsi e consacrarsi è sinonimo di garanzia".

