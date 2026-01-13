RFV Marianella: "Sulle fasce metto sempre Harrison e Gud e non Solomon"

vedi letture

Intervenuto a Radio Firenzeviola, il giornalista e telecronista di Sky Sport, Massimo Marianella ha commentato i primi giorni di mercato invernale della Fiorentina nel corso di "Viola Amore Mio". Queste le sue parole: "Harrison è un giocatore che a me piace e che ho commentato tantissimo. E' un buon acquisto. A Firenze sentivo parlare di Baldanzi e non capivo perché si dovesse prendere un giocatore che poi sarebbe stato da adattare. Harrison invece è esterno puro, quel ruolo lo sa fare. E' la classica ala inglese, gioca più a destra che a sinistra, l'ha fatto sia nell'Everton che nel Leeds. Quest'anno non ha giocato tantissimo, perché il Leeds ha giocato in modo diverso, però è un giocatore buono, che sulla fascia fa la differenza, che salta l'uomo anche se non fa molti goal. E' più un esterno da assist. Calcia bene le punizioni, avendo avuto come maestri, in America, Pirlo, David Villa e Lampard. Ha tante nozioni calcistiche di livello. Quando è sulla fascia, abbassa la testa e parte, ma ha meno goal rispetto agli assist anche se penso non sia stato preso per i goal".

A che giocatore può somigliare?

"Ikone (ride, ndr). In realtà è esattamente l'opposto. Paragoni non lo so. E' un'ala che prende la fascia e punta. Ha una forza agonistica importante che in Serie A può fare la differenza. Sono curioso di vedere quanti goal può fare in Italia per determinare la differenza con la Premier. E' una bella idea di calcio, in quanto sottoutilizzato nella sua squadra attuale. Ha tanto da dare. Un giocatore così da Premier, da noi, può fare la differenza".

Vede una Fiorentina con Solomon da una parte e Harrison dall'altro?

"No, perché la mia Fiorentina ideale vede Fagioli e Gudmundsson sempre in campo. Se tutti sono al 100% lascio fuori Solomon, non c'è paragone con Gudmundsson. Solomon è utile, può anche essere messo al centro, mentre Harrison è più un'ala pura, solo lì può giocare. Solomon quando entra dalla panchina si è sempre fatto notare. Quindi per me prendono la maglia di titolare Harrison da una parte e Gudmundsson dall'altra. Solomon può essere un cambio e, nelle rotazioni, può essere titolare e giocare al centro".

Ascolta il podcast per l'intervista completa