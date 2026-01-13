Giudice Sportivo: una giornata per Vanoli, Fagioli a rischio squalifica

Giudice Sportivo: una giornata per Vanoli, Fagioli a rischio squalificaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 15:35Primo Piano
di Redazione FV

Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha ufficializzato le decisioni relative alla dodicesima giornata di Serie A. Di seguito tutte le sanzioni che riguardano la Fiorentina: una giornata di squalifica per mister Paolo Vanoli, a causa dell'espulsione per proteste rimediata al 47° del primo tempo.

Per quanto riguarda il club toscano, invece, è stata deliberata un'ammenda di € 3.000,00 per lancio di fumogeni nel recinto di gioco da parte dei suoi sostenitori. Infine, per quanto rigurda i giocatori, Niccolò Fagioli entra nella lista dei giocatori a rischio squalifica, a causa della quarta sanzione, terza sanzione invece per Moise Kean.