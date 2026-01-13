Viola più lontani da Baldanzi, TMW: "C'è il sorpasso del Genoa"

vedi letture

La Fiorentina è più lontana da Tommaso Baldanzi. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com nelle ultime ore c'è stato il sorpasso del Genoa di Daniele De Rossi. Quest'ultimo - si legge - potrebbe essere il fattore chiave nella decisione del fantasista, visto che lo aveva voluto fortemente a Roma e che gli ha sempre dato fiducia prima del suo esonero.

Il tecnico ha chiesto espressamente alla società di cercare di fare di tutto per regalargli il 22enne, a sua volta interessato all'opzione visto che ha necessità di giocare e di avere un minutaggio più corposo. Da capire ora che cosa decideranno di fare i dirigenti dei viola, con gli scenari che diventano due: rilanciare con una nuova offerta oppure cambiare obiettivo.