Dagli inviati Marcolin: "Fagioli di qualità superiore. Gli acquisti? Un'onda da cavalcare"

Intercettato a Pitti Uomo, l'ex tecnico viola, Dario Marcolin (era il secondo di Sinisa Mihajlovic nell'avventura a Firenze) ha parlato così del momento della Fiorentina: "Conosco Vanoli, ha grande carattere e grinta e una filosofia di gioco importante basata sull'intensità. Lo sapevo che prima o poi sarebbe ripartito il campionato della Fiorentina. Nelle ultime cinque partite ha fatto 8 punti. Si è rivista una Fiorentina che giochi più serena e leggera. E' il momento giusto per saltare fuori da quelle posizioni di classifica".

Fagioli ora è un giocatore ritrovato

"Sta facendo molto bene, ha grandi qualità. Può esser fatto giocare come regista, mezzala o dietro le punte. E' il lato tecnico della Fiorentina. Sembra che ciò che fa sia facile ma in realtà così non è. Io sono stato centrocampista e si vede che ha una qualità superiore rispetto agli altri".

Cosa ne pensa dei giocatori arrivati dal mercato?

"Al di là delle qualità la Fiorentina aveva bisogno di facce nuovo all'interno dello spogliatoio. Nonostante la Fiorentina avesse già giocatori forti, il carisma, l'entusiasmo, la voglia dei nuovi arrivati ha trasportato chi c'era già dall'inizio. E' un dato di fatto che la Fiorentina deve cavalcare".

Quanto è importante per la Fiorentina che Kean si riprenda?

"Gli attaccanti segnano e la squadra vince. La vita degli attaccanti è una vita che è abbinata alla squadra. Quando l'attaccante fa bene, la squadra ne risente positivamente, così come l'allenatore. Quando l'attaccante segna è un segnale positivo per tutti. Kean le qualità le ha ed è talmente forte, esuberante e carico, ha quella voglia e fame che lo farà tornare il leader della Fiorentina. Sono cose che dicevamo ma che piano piano si stanno verificando".