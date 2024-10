MARCHIONNI A RFV, Palladino bravo, deve avere fiducia

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Marco Marchionni, ex viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al vento". Queste le sue parole:

Inizio complicato per Palladino e adesso una serie di risultati utili. Cosa ne pensa?

"Firenze è una piazza difficile. Per me Palladino è bravo, gli va dato tempo e ha bisogno di continuità. Il periodo di Monza gli ha fatto bene, alla Fiorentina è diverso perché lotta per altri obiettivi. Sono contento che abbiano puntato su un allenatore giovane come Palladino".

Beltran e Parisi sono al centro di voci di mercato. Che spiegazione si da su questi due giocatori?

"Penso che Raffaele faccia giocare chi si allena meglio e chi sta meglio di loro. Quando non si gioca sei al centro di vicende di mercato. Però la fiorentina sta ottenendo risultati vuol dire che chi lo sostituisce è meglio e dà più sicurezze".

Cosa ne pensa di Colpani?

"Colpani è un grande giocatore secondo me. Sta trovando difficoltà, ma se Palladino lo fa giocare in quel ruolo vuol dire che ci punta tanto".

Sull'eliminazione in Champions contro il Bayern Monaco:

"Quell'eliminazione in Champions contro il Bayern è stato un peccato, stavamo facendo qualcosa di speciale ed è un peccato uscire per un errore. Eravamo un bel gruppo, uscivamo spesso fuori dopo gli allenamenti. Con Prandelli giocavamo a memoria".

