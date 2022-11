MARCHETTI (SKY) A RFV, Sabiri idea concreta. CR7...

Durante "Viola Amore Mio" in onda su Radio Firenzeviola Luca Marchetti ha commentato così la situazione di Nico Gonzalez: "Non conosco bene nello specifico le sue condizioni, se si è risparmiato possiamo dire che è stato punito, ognuno conosce il suo corpo a questo livello, credo non mentisse visto che si perderà la competizione più importante della sua carriera"

Sul futuro di Ronaldo

"Ronaldo cercherà una nuova avventura, se in Italia non so, dipenderà anche da fattori economici. Generalmente fino ad ora si è mosso per soldi, e squadre che possono permetterselo per ora ce ne sono poche, io nelle 12 squadre più ricche del mondo non ce lo vedo, quindi forse potrebbe fare una scelta del cuore. Parlare di Fiorentina è fantamercato. Il fatto che abbia iscritto i figli a scuola in Portogallo potrebbe essere un indizio, impossibile che smetta a meno di vittoria dei mondiali. Dopo quella intervista non c'era possibilità rimanesse a Manchester"

Sul futuro di Sabiri

"L'opportunità di portare Sabiri a Firenze c'è, bisogna capire cosa sta succedendo in casa Sampdoria e se vogliono sognare la salvezza o prepararsi per la retrocessione"

Sul mercato

"Mi aspetto una sessione in Italia abbastanza conservativa, ci saranno pochi movimenti e poche spese, la Fiorentina ha già speso molto questa estate. La Juventus potrebbe investire, soprattutto in difesa. I viola hanno già fatto molto, hanno avuto sfortuna con gli infortuni e adesso sarà importante questo mese di ritiro. In molte squadre non vedo l'urgenza di spendere"