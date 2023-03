MANZUOLI A RFV, Ritiro? No, Sirigu si rimetterà. Sottil...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A seguito del report su Salvatore Sirigu, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola weekend" per spiegare l'infortunio al tendine d'Achille subito dall'estremo difensore Viola, l'ex medico della Fiorentina, Marcello Manzuoli: "La lesione del tendine d'Achille non è comune ma nemmeno rara, basta vedere Spinazzola all'Europeo. Parlando di intervento chirurgico fa pensare ad una lesione totale o subtotale. Impossibile pensare alla terapia conservativa. Direi che la stagione è finita per lui. Spinazzola è rientrato dopo un anno di assenza, anche se poi dipende da tanti fattori".

Ritiro?

"No, assolutamente. Dopo questo infortunio il giocatore si rimetterà in gioco al 100%, nonostante l'età".

Difficile pensare al rientro in estate per la preparazione?

"Forse una speranza c'è, ma i tempi potrebbero essere più lunghi. Margini di speranza ci sono".

Il vero Castrovilli si vedrà il prossimo anno?

"Dopo un infortunio del genere ci vuole tempo per riprendere con i movimenti tipici del calcio oltrepassando i timori. Tutto questo si può fare giocando e stando nel gruppo agli ordini di squadra e allenatore. Anche Del Piero ebbe un brutto infortunio, ma poi si riprese con il tempo. Anche Castrovilli tornerà ad essere il solito giocatore che abbiamo apprezzato".

Sulla Fiorentina e la preparazione post Mondiale: "La preparazione atletica è decisiva, tante squadre dopo la sosta hanno arrancato. La differenza nella preparazione è stato un elemento importante al fine di ottenere questi ottimi risultati".

Su Sottil: "Si deve essere fiduciosi, ha recuperato al 100%. Per il tipo di infortunio, considerando l'età e la voglia di tornare, non ci sono problemi. Sottil farà un buon finale di stagione e mi auguro sia decisivo".