MANFREDINI A RFV, Gud abituato alla pressione. Lazio favorita

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista di Fiorentina e Lazio, Christian Manfredini, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Il Brivido Viola". Queste alcune delle sue dichiarazioni sull'inizio di campionato della Fiorentina: "È un inizio un po' particolare, zoppicante. La squadra deve ancora assestarsi, è arrivato un allenatore nuovo, ed è una piazza nuova per lui. Ci sono tanti giocatori nuovi, molti dei quali importanti e bravi, quindi credo che serva un periodo di assestamento".

La scelta di Palladino è stata giusta?

"La Fiorentina ha scelto Italiano, che è un allenatore giovane. Palladino è un altro giovane, quindi si dà continuità a questo percorso".

Capitolo attaccante: Kean sarà in grado di fare la differenza?

"Kean è un attaccante ancora giovane. Alla Juve ha esordito presto, e secondo me può fare bene quando sta bene. Può essere una scommessa giusta, ma dipende anche dal ragazzo. È andato in una piazza importante, e c'è da capire quale sia il suo vero obiettivo".

Quanto inciderà in positivo il rientro di Gudmundsson?

"L’islandese è un giocatore validissimo, ha giocato al Genoa, una piazza dove c’è molta pressione, quindi sotto questo aspetto è abituato. Può essere un acquisto che dà alla squadra caratteristiche diverse rispetto a Kean".

Cosa ne pensi del calciomercato viola in generale?

"La Fiorentina ha fatto tantissime operazioni, quindi ci può stare questa fase altalenante in campionato. Non so quanto la piazza possa aspettare, ma si può ancora lavorare. Con questi acquisti credo che la Fiorentina voglia provare ad entrare nei primi cinque".

Arriviamo alla sfida di domenica: che Lazio vede?

"La Lazio, in casa contro la Fiorentina, ha sempre fatto bene. Mi aspetto una partita difficile ma bella. Ci sono i presupposti per vedere una partita veloce, con dei gol. Fare pronostici è difficile, ma credo che la Lazio sia leggermente favorita".

Come arrivano a questo incontro i biancocelesti?

"I biancocelesti hanno fatto degli acquisti e preso giocatori importanti, nonostante la rivoluzione. Anche loro sono in un anno di transizione con un nuovo tecnico, che è serio, attento e lavora nel modo giusto. In campionato faranno il massimo per poi migliorarsi il prossimo anno".

