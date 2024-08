MANAN A RFV, Per Amrabat chiesti 3 mln in più al Fenerbache

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il giornalista turco Selciuk Manan è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante Palla al Centro, in merito al possibile approdo di Sofyan Amrabat al Fenerbache: "Siamo vicini, Fenerbache stava aspettando Ferdi Kadioglu al Brighton per fare cassa. Ieri è arrivata l'ufficialità da parte della squadra inglese per 30 milioni. Adesso i soldi ci sono, la Fiorentina è stata informata di questa cosa.

E per questo motivo la Fiorentina ha chiesto al Fenerbache di aumentare l'offerta di 3 milioni. C'era quasi già l'accordo sulla base di 12 milioni, mentre adesso la squadra viola chiede 15 milioni. L'operazione molto probabilmente si farà, anche ad un prezzo un po' più alto".